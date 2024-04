Potrącenie rowerzysty w Grodzisku Wielkopolskim. 81-latek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło około godziny 8:30 na rondzie im. ks. kan. Czesława Tuszyńskiego Grodzisku Wielkopolskim.

- 79-letni kierowca pojazdu marki nissan nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 81-letniemu rowerzyście, który znajdował się już na rondzie. Uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu grodziskiego. Kierowcy samochodu osobowego zatrzymano prawo jazdy. Cyklista został przewieziony do szpitala z podejrzeniem udaru. Policjanci, po sporządzeniu dokumentacji, skierują do sądu wniosek o ukaranie kierowcy samochodu osobowego