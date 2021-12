Masz przystrojony dom na święta? Pochwal się i weź udział w konkursie!

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim. Mogą w nim wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Grodzisk, którzy prześlą na adres e-mail: [email protected] maksymalnie 5 zdjęć oraz skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionej „Karty Zgłoszeniowej”, którą można pobrać ze strony ratusza.

Prace należy przesłać w terminie do 26 grudnia 2021 roku, do godz. 24 lub zostawić w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku do 23 grudnia 2021 roku do godziny 15.

Głosować na najpiękniejsze iluminacje będą mieszkańcy. Prace zostaną opublikowane na stronie gminy pod określonymi numerami, a w ankiecie mieszkańcy będą mogli oddać głos na swojego faworyta.

Głosowanie odbywać się będzie od dnia 28 grudnia od godziny 7 do dnia 30 grudnia 2021 do godziny 24. Wyniki poznamy 31 grudnia 2021 roku.