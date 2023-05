Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to pijany wpadł w centrum Grodziska Ania Borowiak

PAWEL LACHETA POLSKA PRESS / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Grodziscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki mitsubishi. Okazało się, że kierował pod wpływem alkoholu. Co więcej, wobec mężczyzny sąd orzekł wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.