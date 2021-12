Najpierw basen trzeba rozebrać. A co z budową nowego? Stan obiektu jest gorszy, niż zakładano

W przyszłym roku częściowo rozebrany zostanie kompleks basenów przy ulicy Zbąszyńskiej. Jak argumentował burmistrz podczas poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej, przeprowadzone badania, wbrew wcześniejszym założeniom wykazały, że niecka dużego basenu, na bazie której miał powstać nowy obiekt, nie nadaje się do dalszego użycia. Jej stan, jak wyjaśniał Piotr Hojan, stanowi zagrożenie. Aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznych sytuacji, jego część ma zostać rozebrana. To pierwszy krok do budowy nowego kompleksu, ale do tego droga jeszcze daleka.

To nie oznacza jednak, że projekt, który jest już prawie gotowy, trafi do kosza.