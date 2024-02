Nie miał prawa jazdy i był nietrzeźwy, a mimo to kierował

Przed sądem znajdzie finał sprawa mężczyzny, który prowadził pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy. Został zatrzymany przez policjantów na ulicy Śliwkowej w Grodzisku Wielkopolskim.

- W środę, 7 lutego, około godziny 3:50 funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę wobec kierowcy pojazdu marki renault. Obywatel Kolumbii miał w organizmie 0,5 promila alkoholu. Co więcej, nigdy nie miał prawa jazdy. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, gdzie czeka na wytrzeźwienie. Gdy tylko będzie to możliwe, zostaną mu postawione zarzuty

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Mężczyzna odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie pojazdem mechanicznym, nie mając do tego uprawnień. Za ten czyn grozi grzywna od 1500 zł nawet do 30 000 złotych.