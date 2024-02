We wtorek, 6 lutego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się narada roczna, w której wzięli udział m.in. naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP w Poznaniu mł. bryg. Paweł Klecha, samorządowcy z terenu powiatu grodziskiego, funkcjonariusze i pracownicy KP PSP Grodzisk oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu.

Podsumowanie działalności strażaków z terenu powiatu za 2023 rok przedstawił po. komendanta kpt. Piotr Bamber.

W 2023 roku w sumie odnotowano 627 interwencji. Na tę liczbę złożyło się 95 pożarów, 492 miejscowe zagrożenia (wszystkie zdarzenia inne niż pożary) i 40 alarmów fałszywych. Rok wcześniej zdarzeń było więcej - 888.

Strażacy ruszali do akcji średnio co 13 godzin i 55 minut. Pożar miał miejsce co 3 dni i 20 godzin, miejscowe zagrożenie co 17 godzin i 48 minut, a fałszywy alarm co 14 dni.