Nowe miejsce integracji oficjalnie otwarte! Druhowie z Grąblewa zrealizowali kolejny projekt

Oficjalne otwarcie miejsca piknikowego odbyło się w sobotę, 30 września. Druhom w tym dniu towarzyszyli zaproszeni goście, mieszkańcy Grąblewa oraz członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych i ochotniczych straży pożarnych z Borzysławia, Kąkolewa i Grodziska Wielkopolskiego. Na uczestników sobotniego spotkania czekał poczęstunek i przygotowane przez druhów zabawy sportowo-pożarnicze.

Strażacy nie kryją radości, bo spełnili swój kolejny cel. Mają nadzieję, że to właśnie w tym miejscu społeczność Grąblewa będzie mogła się integrować i miło spędzać czas.

- Udało nam się doprowadzić do końca kolejny nasz projekt. To miejsce piknikowe, które będzie służyć przede wszystkim integracji młodzieżowych drużyn pożarniczych. (...) Projekt powstał dzięki inicjatywie oddolnej druhów niezwiązanych z zarządem. Zarząd OSP jest patronem tego przedsięwzięcia. Bardzo się cieszymy, że nasze druhny i druhowie są bardzo zaangażowani w to, co dzieje się w naszej małej społeczności. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców to korzystania z tego miejsca, które powstało także dla nich