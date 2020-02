W asyście strażaków do Granowa przyjechał wizerunek Matki Boskiej. Przed kościołem zebrał się tłum wiernych. Tuż po przyjeździe obrazu, uroczyście wprowadzono go do kościoła.

Kopia z Częstochowy "wędruje" po całej Polsce. Drogę, którą jest przenoszony lub przewożony, mieszkańcy przystrajają flagami: papieską, maryjną i narodową. Przez cały czas jego pobytu w parafiach przy obrazie odbywają się nocne czuwania, modlitwy i msze święte.