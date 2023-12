Pan Roman Gbiorczyk świętował 90. urodziny. Życzymy dużo zdrowia!

Wieloletnią tradycją w gminie Wielichowo jest wizyta władz u dostojnych jubilatów. Nie inaczej mogło być tym razem, gdy swoje 90. urodziny obchodził pan Roman Gbiorczyk.

Z tej okazji Jubilata w poniedziałek, 4 grudnia, odwiedziły burmistrz Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lucyna Zajdowicz, przedstawiciel Ludowego Zespołu Śpiewaczego ,,Wilkowianie” Zofia Cugier oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowa Polskiego Marzena Apolinarska.

O urodzinach pana Romana pamiętali również sołtys Proch Wojciech Kuleczka, sołtys Dębska Jan Rosolski, sołtys Gradowic Ryszard Karpacz, sołtys Wilkowia Polskiego Damian Apolinarski oraz sołtys Ziemina Zdzisław Gajewicz, którzy przybyli złożyć serdeczne życzenia i gratulacje. Nestor nie krył wzruszenia i bardzo cieszył się z otrzymanych życzeń, kwiatów i słodyczy, jednocześnie dziękując za pamięć i odwiedziny.

Jak informuje Urząd Miejski w Wielichowie, pan Roman to osoba o znakomitym optymizmie. Jubilat przyjął gości w towarzystwie najbliższych. Dzięki zaangażowaniu kochającej rodziny, przy torcie i kawie, mógł świętować ten szczególny dzień w miłej i radosnej atmosferze, na co z pewnością zasłużył całym swoim pracowitym życiem. Mimo osiągniętego godnego wieku, cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do całego świata.