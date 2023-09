Parowóz serii Pt47-65 jest dumą wolsztyńskiego zbioru parowozów. Przeznaczony do prowadzenia pociągów pośpiesznych, ma cztery osie napędowe, moc 2000 KM i osiąga prędkość konstrukcyjną 110 km/h. Zbudowany został w Chrzanowie w roku 1949. W październiku 2022 roku parowóz pojechał do Czech na wewnętrzną rewizję kotła. Po zakończeniu naprawy wrócił do Wolsztyna, by w poniedziałek, 4 września, ponownie wyjechać na tory w ruchu planowym.

Codziennie od poniedziałku do piątku pociąg z lokomotywą parową będzie kursował na trasie Wolsztyn - Leszno, a w soboty na linii do Poznania. W sobotę parowóz wyjeżdża z Wolsztyna o godzinie 12:40, by dotrzeć do Poznania o godzinie 14:43. Ze stacji Poznań Główny w podróż powrotną wyrusza o godzinie 16:24.