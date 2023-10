Pierwsza para skorzystała z programu in vitro, który dofinansowała gmina Rakoniewice

Pary z Wielkopolski, które starają o dziecko i mają wskazania do leczenia in vitro lub wyczerpały inne metody leczenia niepłodności, mogą skorzystać z Programu „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023". Pary chcące starać się o dziecko w wielu miejscach kraju nie są pozostawione same sobie. Na dofinansowanie in vitro decyduje się coraz więcej samorządów. Jak informowaliśmy już wcześniej, w tym roku do programu dołączyła gmina Rakoniewice. Jak się okazuje, pierwsza para z terenu gminy skorzystała już z możliwości dofinansowania in vitro.

- Bardzo się cieszę, to ogromny sukces, a jeśli się uda, to będzie to podwójna radość. Warto było przystąpić do programu i jestem dumny, że się tego podjęliśmy. Również mniejsze samorządy, takie jak nasz, powinny wychodzić naprzeciw nowoczesnym metodom leczenia, niekiedy zaściankowym poglądom oraz potrzebom mieszkańców. Jeśli się okaże, że chętnych będzie więcej, to będę przekonywać radnych, żeby zwiększyć środki na ten cel. Zachęcam wszystkie pary, które tego potrzebują, żeby z programu korzystać