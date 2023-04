Policjanci zatrzymali dwie osoby. W mieszkaniu ujawnili blisko 3 kilogramy narkotyków

34-latka zatrzymana za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to około 160 tysięcy złotych

W mieszkaniu, do którego weszli funkcjonariusze, znajdowała się również kobieta. Na widok policjantów zaczęła zachowywać się bardzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia, że i ona może mieć coś na sumieniu. Szybko okazało się, co było powodem. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci ujawnili blisko 3 kilogramy narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to około 160 tysięcy złotych.