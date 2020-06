Powiat grodziski wyremontuje kolejne drogi za prawie 25 milionów złotych

Największym zadaniem będzie trzeci etap przebudowy trasy Grodzisk-Kobylniki-Gnin-Wioska. Przypomnijmy, że na ten cel powiat otrzymał wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nieco ponad 10,5 miliona złotych. Inwestycję wesprą również samorządy gmin Grodzisk i Rakoniewice, które przekażą odpowiednio 364 oraz 959 tysięcy złotych. Pozostała kwota będzie pochodzić ze środków własnych powiatu grodziskiego, który zabezpieczył w budżecie kwotę w wysokości 1,3 mln złotych. Całkowita wartość inwestycji to 13,2 miliona złotych.

Zmodernizowana zostanie również droga powiatowa na odcinku od granicy powiatu do granicy z gminą Wielichowo. Łączny koszt zadania to prawie 8,5 miliona złotych. Dofinansowanie z rządowego programu to kwota 6,7 miliona. Wkładem własnym samorząd powiatowy i gmina Rakoniewice podzielą się "pół na pół".

Na te dwa zadania, w piątek, 19 czerwca, podpisano już umowy o przyznaniu dofinansowania.

Trzecia inwestycja to przebudowa drogi powiatowej od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy powiatu grodziskiego. Na ten cel 1,5 miliona złotych przekaże gmina Kamieniec. Pozostałe 1,5 miliona będzie pochodzić ze środków powiatu grodziskiego.