Prawem jazdy cieszył się... zaledwie miesiąc. Brawura na drodze mu się nie opłaciła

Nastolatek szybko zapomniał, czego nauczył się na kursie. Zaledwie miesiąc od zdobycia uprawnień, już musiał się z nimi pożegnać.

W poniedziałek, 20 listopada, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zostali powiadomieni przez mieszkańca Karpicka, że nieznany sprawca uszkodził należącego do jego żony zaparkowany na Rynku pojazd.

- Na podstawie zabezpieczonych nagrań monitoringu miejskiego mundurowi ustalili, że sprawcą zdarzenia jest kierujący BMW 18-letni mieszkaniec Wolsztyna. Policjanci zapukali do drzwi nastolatka. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał się do spowodowania kolizji, za co ukarany został mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 punktami karnymi