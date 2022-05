Prawie 3 miliony złotych dofinansowania na kolejną przebudowę grodziskiego szpitala

- Bardzo się cieszę z naszej współpracy. To jak ona jest ważna, pokazują wszystkie nasze działania. (...) Jeśli administracja rządowa i samorządowa dobrze współpracują, to są tego efekty. Dla nas to satysfakcja, a korzystają z tego mieszkańcy (...) Dziękuję zarządowi i radnym powiatu grodziskiego za to, że wspólnymi siłami udaje nam się takie inwestycje realizować - dodawał.