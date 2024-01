Celem Festiwalu Zawodów jest możliwość poznania przez uczniów grodziskiego i okolicznego rynku pracy, prezentacja bogatej oferty kształcenia technicznego i zawodowego w ZST oraz zachęcenie młodzieży do poszukiwania interesujących zawodów.

Festiwal jest zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. W tym roku festiwal odbędzie się 13 marca w godzinach od 9.00 do 13.00, w Grodziskiej Hali Sportowej przy ulicy Żwirki i Wigury.

Idea Festiwalu Zawodów od lat pozostaje niezmienna - ma dać możliwość bezpośredniego kontaktu firmom i uczniom. To tutaj dzięki rozmowom pojawiają się nowe plany, możliwości, projekty współpracy. Czekają w tym miejscu ludzie kompetentni, zorientowani w ofercie kształcenia, udzielający konkretnych odpowiedzi. Festiwal Zawodów z pewnością ułatwia podjęcie decyzji co do wyboru ścieżki kształcenia zawodowego, zbliża do pracodawców i rzuca nowe światło na zawód, który być może przyszły absolwent szkoły podstawowej chce wybrać.

Firmy mogą zgłaszać chęć udziału rejestrując się przez formularz zamieszczony na stronie szkoły www.zst-grodzisk.pl w zakładce Festiwal Zawodów - kliknij TUTAJ.