Przedszkolacy dziękują bohaterom za walkę z pandemią koronawirusa [WIDEO]

Walka z pandemią koronawirusa to ogromne wyzwanie dla każdego, kto pracuje w służbie zdrowia. W obecnej sytuacji nikt nie ma wątpliwości, że poświęcenie całego personelu medycznego często wiąże się z narażeniem ich własnego życia. To właśnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy laboranci znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z nieznanym wrogiem, który codziennie wydaje się silniejszy. Niekiedy pracują przez całą dobę do granic wytrzymałości, narażając własne zdrowie.

Przedszkolaki i pracownicy Przedszkola Gminnego im.Krasnala Hałabały w Grodzisku chcą pokazać wszystkim pracownikom i służbom medycznym, że są z nimi i wspierają ich w tym trudnym czasie. Dla Was zostajemy w domu. Jesteście Bohaterami! Dziękujemy za Waszą pracę i poświęcenie w tym trudnym czasie! Zapraszamy do obejrzenia filmu, który jest formą podziękowania Bohaterom od dzieci i pracowników przedszkola. Wideo