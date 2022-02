Przy Osiedlu Wojska Polskiego rośnie góra śmieci

Choć teren nie jest jeszcze zagospodarowany, spotkać tam można ludzi spacerujących z dziećmi oraz psami. Górka piachu, która jest pozostałością po budowie okolicznych obiektów, służy często dzieciom do zabaw. Zimą można było zjeżdżać na niej na sankach, a latem jest atrakcją dla dzieci bawiących się w pobliżu. Fakt jest jeden – to miejsce często odwiedzane przez mieszkańców. I szkoda w tym wszystkim tylko, że niektórzy zapominają po sobie posprzątać. Papierki po jedzeniu, również puszki i butelki po napojach wysokoprocentowych. Śmieci z każdym tygodniem przybywa.

Można tam znaleźć nie tylko resztki po spotkaniach towarzyskich, ale także stare zepsute zabawki i inne porzucone przedmioty. Zupełnie, jakby ktoś podrzucał tam śmieci, z którymi nie do końca wie, co zrobić. Najdziwniejsze jest w tym wszystkim to, że nie płacimy za ilość wyrzucanych śmieci, a za liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wyrzucając śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, szkodzimy sobie sami, bo narażamy się na wysokie mandaty. Poza tym, co niemniej ważne, niszczymy środowisko. Często jedna wyrzucona rzecz staje się niestety niezrozumiałym przyzwoleniem dla innych na dorzucanie kolejnych.