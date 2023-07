Chcesz żyć jak bohater XIX-wiecznej powieści? Zabytkowy pałac w Granówku szuka nowego właściciela!

Granówko: pałac otoczony parkiem to prawdziwa perełka

Piętrowy gmach wzniesiono na rzucie prostokąta i nakryto czterospadowym dachem. Fasadę frontową ozdobił wysoki portyk z kolumnami jońskimi zwieńczony tympanonem. Od strony ogrodu znajduje się obszerny ganek z tarasem na wysokości piętra. Do pałacu przylega też park krajobrazowy o powierzchni 5,5 hektara założony w czasie jego budowy. Wszystkie drzewa zostały zinwentaryzowane. Na ternie parku znajdują się także dwa stawy.

Pałac w Granówku ma swoje tajemnice

Niestety nie wiadomo kto zaprojektował tak okazałą budowlę. Być może był to niemiecki architekt David Gilly, działający na przełomie XVIII i XIX wieku w Poznaniu lub architekt czerpiący wzory z jego dorobku. Z rysów historycznych dowiadujemy się, że Granówko pozostawało własnością tej rodziny do 1939 roku, z przerwą w okresie, gdy przeszła do Rodryga Dunina po jego ślubie z wdową po Stanisławie Nieżychowskim.