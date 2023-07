Remont stacji PKP w Grodzisku Wielkopolskim dobiega końca

Od ubiegłego roku trwają prace budowlane na stacji w Grodzisku Wielkopolskim. Celem projektu, poza rewitalizacją odcinka kolejowego Drzymałowo-Wolsztyn, jest przebudowa infrastruktury dworcowej na wybranych stacjach, uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Na stacji w Grodzisku Wielkopolskim wyremontowany został już peron numer 2. Powoli dobiegają końca prace prowadzone przy modernizacji peronu numer 1.

- Zgodnie z zapowiedziami, podróżni skorzystają z nowego peronu w wakacje – będzie to możliwe po zakończeniu procedury odbiorów, których zakończenie planowane jest w lipcu. Nowy peron zwiększa dostęp do kolei – ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przygotowane są m.in. wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Zwiększy to komfort podróży