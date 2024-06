Rusza nabór do sekcji młodzieżowych Klubu Sportowego Nasza Dyskobolia Anna Borowiak

Nasza Dyskobolia ogłasza nabór do sekcji młodzieżowych dla chłopców z roczników 2008-2011. To nie tylko okazja do rozwijania młodych talentów piłkarskich, ale również możliwość przyszłego awansu do seniorskiej kadry biało-zielonych.