Ruszają zapisy na Grodziską Pielgrzymkę do Grobu Ojca Bernarda w Lubiniu

Niezwykłe więzi ojca Bernarda z naszym miastem sprawiają, że od wielu lat w pielgrzymce bierze udział kilkaset osób. Legenda sprzed ponad 400 lat, na całe wieki połączyła świątobliwego mnicha z lubińskiego opactwa z oddalonym o 50 kilometrów Grodziskiem Wielkopolskim. Jak podaje przekaz, w roku 1620, kiedy w mieście panowała zaraza nękająca mieszkańców, na niebie ukazała się postać w ubiorze benedyktyńskim z krzyżem w ręku, którą uznano za postać ojca Bernarda. Po uroczystej pielgrzymce mieszkańców miasta do Lubinia i modlitwie przy grobie świątobliwego mnicha, zaraza niezwłocznie ustąpiła.

Pielgrzymki, jako wotum wdzięczności, kontynuowano w kolejnych latach. Ustały one ostatecznie dopiero po 1815 roku. Mimo upływu czasu, pamięć o ojcu Bernardzie przetrwała w sercach mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego, by wreszcie w roku 700-lecia miasta powrócić do wspólnego pielgrzymowania do jego grobu.