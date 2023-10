Ślubowanie pierwszoklasistów w LO im. Juliusza Słowackiego

Razem z pierwszym dzwonkiem we wrześniu mury Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim przekroczyli nowi uczniowie. Absolwenci szkół podstawowych, którzy zdecydowali się dalszą edukację kontynuować w „Słowaku”, w miniony czwartek złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar i zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.

Ślubowanie i przyrzeczenie uczniów klas pierwszych to uroczysta chwila, która symbolizuje początek nowego etapu w życiu młodych ludzi. To moment, w którym uczniowie wyrażają swoją gotowość do nauki, rozwoju osobistego, oraz przestrzegania wartości, które są istotne w szkole i społeczeństwie.

Pierwszoklasiści podzielili się również swoimi wrażeniami z pierwszych tygodni spędzonych w LO. Uczniowie klas drugich wręczyli młodszym kolegom i koleżankom upominki. Poszczególne klasy na szkolnym boisku posadziły drzewa.

Pierwszoklasistom życzymy, by najbliższe lata nauki w liceum były wypełnione ambicjami oraz gotowością do działań nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Powodzenia!