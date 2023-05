Strażacy organizują zbiórkę na zakup samochodu. "To jedyne, czego nam brakuje"

O potrzebie zakupu samochodu druhowie z Granówka mówią już od lat. To ich największe marzenie, które wciąż nie doczekało się spełnienia. Nie chcąc dłużej czekać, strażacy postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Rozpoczęli zbiórkę środków, które mają pomóc w realizacji tego pomysłu.

- podkreśla Przywecki.

Na realizację marzenia strażaków potrzeba sporej kwoty, bo około 100 tysięcy złotych. Druhowie są jednak pełni nadziei, że plan uda się zrealizować. Żeby pozyskać niezbędne środki, strażacy zamierzają przeprowadzić między innymi zbiórkę złomu, która rozpocznie się już w najbliższą sobotę, 3 czerwca. Jak pomóc? To proste! Wystarczy dostarczyć złom do remizy lub skontaktować się z druhami (pod numerem 516 053 008), którzy podjadą w umówione miejsce i odbiorą to, co zalega innym. Środki uzyskane w ten sposób wesprą ich marzenie o samochodzie. Zbiórka potrwa do końca wakacji.