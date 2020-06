Ten teledysk powstał, żeby pomóc dzieciom z domów dziecka

Teledysk, który powstał w ramach charytatywnej akcji na rzecz domu dziecka, to wideo, obok którego nie da się przejść obojętnie. Wykonanie i realizacja nagrania chwytają na serce. Nie bez powodu to przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem.

Dokładnie 1 czerwca odbyła się premiera wyjątkowego teledysku do piosenki "We Are The World". Promocja tego klipu nastawiona jest przede wszystkim na pomoc i wsparcie dzieci z Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. Wszystko to w myśl idei #MamySilebyPomagac, której pomysłodawcami jest dwoje wrażliwych muzyków. Joanna Dudkowska i Mateusz Urbaniak są pomysłodawcami akcji, w ramach której powstał teledysk do piosenki „We Are The World” zaaranżowanej i zagranej przez zespół Joanna Dudkowska Band feat. Chuc Frazier. Wokale solowe nagrane zostały przez Julię Stolpe z uczennicami. Udział w teledysku wzięła również Grupa Szopena pod kierownictwem Grzegorza Styczyńskiego oraz dzieci ze studia muzyki rozrywkowej „Co za Muza” pod kierownictwem Joanny Dudkowskiej.

Dużym wsparciem akcji jest dobre serce i chęć niesienia pomocy przedsiębiorców z Grodziska Wielkopolskiego - Agnieszki Borowczak i Jarosława Jaworowicza. W projekt zaangażowani są artyści i ludzie dobrego serca z okolic Poznania, Grodziska Wielkopolskiego, Kościana, Leszna i Nowego Tomyśla.

- Tak stawimy czoła wszystkim przeciwnościom losu i razem możemy zrobić dużo dobrego. Siła jest w każdym z nas i każdy tę siłę może wykorzystać, by pomóc- mówią Agnieszka Borowczak i Jarosław Jaworowicz. W błyskawicznym tempie powstał teledysk do piosenki „We Are The World” z udziałem 32 dzieci i wielu zaangażowanych ludzi chcących pomagać. Premiera teledysku odbyła się 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Inicjatywy związane z promocją teledysku mają pomóc wsparciu Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. Potrzeb jest wiele. W chwili obecnej w domu dziecka przebywa 28 wychowanków. Są to dzieci w przedziale od 5 do 18 roku życia , 14 chłopców i 14 dziewczynek. Zdjęcia do klipu kręcono m.in. na terenie powiatu grodziskiego.

- Nie widzimy ich bólu , łez i samotności, ale to nie znaczy , że ich nie ma. Pragniemy pomóc w stworzeniu dzieciom namiastki malutkiej krainy baśni i spokoju, takiego miejsca, w którym będą mogły chociaż pomarzyć o innym, lepszym świecie- podkreślają inicjatorzy akcji.

Dzięki wspaniałym ludziom i pomocy mediów teledysk przez pierwsze dwa dni od premiery dotarł już do ponad 100 tysięcy odbiorców! Co ważne, do akcji mogą dołączyć się wszyscy. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka finansowa, potrzebne są również stelaże łóżek, pościele, ręczniki, kołdry, dresy, odzież sportowa,rowery, zmywarki, garnki, przybory kuchenne, leżaki, parasole ogrodowe, ciekawe, niespotykane rośliny. LINK DO ZRZUTKI Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia strony #MamySilebyPomagac i dołączenia się do akcji!

