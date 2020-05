Trwa sprzedaż kubków, z których dochód wesprze grodziski szpital

Do sklepów trafiło opakowanie ze specjalnym okienkiem, przez które ujrzycie zaprojektowany na tę okazję kubek. Zaprojektowany i wykonany po to, by pomóc naszej lecznicy.

Poniżej pełna lista sklepów, w których można zakupić okolicznościowe kubki

- Sklep InterMarche, Osiedle Wojska Polskiego 18, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

- Sklepy spółdzielcze sieci handlowej TĘCZA należące do GS (Grodzisk Wielkopolski, Kąkolewo, Ptaszkowo, Słocin, Grąblewo, Sworzyce, Zdrój)

- Hurtownia FORMAT, Dolna 55

- Hurtownia AB PLUS, Tuszyńskiego 8

- Sklep GROSZEK, Chopina 8

- Apteka "Na Poznańskiej" w Grodzisku Wielkopolskim