Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 marca. Do jednego ze sklepów na terenie Rakoniewic weszła grupa mężczyzn. Jeden z nich zabrał z półki konserwę o wartości około 9 złotych i próbował opuścić sklep bez uiszczenia należnej zapłaty.

- Sytuację zauważyła ekspedientka, która próbowała zatrzymać mężczyznę. Wówczas została odepchnięta, mężczyzna był wulgarny i agresywny. Opuścił sklep i udał się w nieznanym kierunku. Kobieta wezwała policję. Funkcjonariusze po przeanalizowaniu nagrań z monitoringu wytypowali podejrzanego. Udało się szybko ustalić jego dane, bo był już znany policjantom ze swoich wcześniejszych przewinień

- relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Policjanci zapukali do drzwi jego domu.