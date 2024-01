Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW dla powiatu grodziskiego. Będzie wiało!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Dla powiatu grodziskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze z porywami wiatru do 100 km/h