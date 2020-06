Uważajcie na bezpłatne badania wody! Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega!

O sprawie zaalarmowali nas czytelnicy, którzy podejrzewali, że propozycja bezpłatnego badania wody nie jest do końca uczciwa. Skontaktowaliśmy się zatem z powiatowym rzecznikiem konsumentów. - Samo ogłoszenie i bezpłatne badanie to nic złego, ale w tym przypadku jest to połączone z prezentacją konkretnego produktu- zauważa Karolina Wajs.

Jak to działa? Firma przychodzi i przeprowadza "badanie wody", na podstawie którego stwierdza, że jej jakość pozostawia wiele do życzenia. Proponuje dwie umowy- na zakup i montaż specjalistycznego filtra. Koszt takiego urządzenia to ponad 8 tysięcy złotych. - Forma prezentacji urządzenia budzi u mnie sporo wątpliwości. Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś chce z tej usługi zrezygnować. Ostatecznie kończy się to koniecznością zapłaty kwoty w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Jestem w kontakcie z osobą, która takie umowy podpisała. Po burzliwych negocjacjach udało się zdemontować urządzenie, ale i tak musiała zapłacić tysiąc złotych- mówi Karolina Wajs.

Powiatowa rzecznik konsumentów wysłała już informacje o tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Na takie działania narażeni są szczególnie seniorzy, którzy są zbyt ufni. Wykorzystywanie sytuacji, w której starsza osoba nie do końca rozumie, co tak naprawdę podpisuje, to świadome wpędzanie jej w kłopoty finansowe. Firma działa na zasadzie wykorzystywania luk w przepisach. Zalecam ostrożność. Uświadamiajmy szczególnie naszych rodziców i dziadków, nie dajmy się zmanipulować. Wyczulmy ich na podobne sytuacje - apeluje nasza rozmówczyni.