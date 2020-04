W Grodzisku pojawiły się zewnętrzne stacje do dezynfekcji rąk

Burmistrz chce wspierać lokalnych przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa. To inicjatywa burmistrza Piotra Hojana, który wyciąga pomocną dłoń do lokalnych firm. Do piątku, 24 kwietnia, wpłynęło 7 wniosków o umorzenie, zwolnienie i przedłużenie te...