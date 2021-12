Policjanci schwytali sprawcę potrącenia dziecka przy ulicy Chopina

Sprawca, chociaż oddalił się z miejsca zdarzenia i próbował uniknąć odpowiedzialności, już we wtorek wieczorem wpadł w ręce policjantów.

- Funkcjonariusze dotarli do bezpośredniego przełożonego mężczyzny w firmie, która choć zarejestrowana jest poza powiatem grodziskim, to właśnie u nas prowadzi prace związane z realizacją pewnej inwestycji. Dzięki współpracy z tym mężczyzną, ustaliliśmy dane personalne sprawcy zdarzenia. To 39-letni mieszkaniec Sosnowca. Przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia i będzie odpowiadał przed sądem- mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.