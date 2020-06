W parku trwa impreza charytatywna, z której dochód wesprze leczenie Jakuba Ohly

Przypomnijmy, że w wyniku wypadku Kuba doznał poważnego urazu twarzoczaszki. Walka o jego życie zakończyła się powodzeniem. Teraz potrzebna jest jeszcze kosztowna rehabilitacja, która w pozwoli mu całkowicie odzyskać zdrowie.

Niezbędna jest intensywna rehabilitacja. Kuba marzy o samodzielnym życiu bez nieustającego cierpienia. Rodzice Jakuba robią wszystko, co w ich mocy, jednak finanse się kończą. Dlatego trwa akcja charytatywna, z której dochód wesprze jego leczenie.

W parku czeka na Was wiele atrakcji- grupy motocyklowe, licytacje, grupy rekonstrukcyjne, przejażdżki bryczką, quadem, zabawy i animacje dla dzieci oraz wiele innych. Najważniejsze jest jednak to, że można wesprzeć Kubę, który walczy o powrót do zdrowia.

Pamiętajcie o zachowaniu bezpieczeństwa!