W środę premiera wyjątkowego filmu! Grodzisk na archiwalnych nagraniach i współcześnie

Historia Grodziska nadal skrywa w sobie wiele tajemnic, które sukcesywnie odkrywają jej miłośnicy. Dzięki pasjonatom lokalnej historii możemy oglądać niezwykłe fotografie, które ukazują, jak wyglądał Grodzisk dawniej. Do przeszłości możemy wrócić między innymi dzięki zbiorom Galerii Ośrodka Wiedzy Regionalnej działającej przy Grodziskiej Bibliotece Publicznej, a także dzięki archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej.

Trzeba przyznać, że przez ostatnich 30 lat miasto zmieniło się nie do poznania. A jeśli chcecie się o tym przekonać sami, warto w najbliższą środę o godzinie 18 odwiedzić Muzeum Ziemi Grodziskiej. To właśnie tam zostanie wyświetlony wyjątkowy film, do którego inspirację stanowi nagranie wykonane w czerwcu 1991 roku przez pana Jerzego Kwaśnika.