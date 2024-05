Wypadek w firmie w Grodzisku Wielkopolskim. Poszkodowana z raną kłutą klatki piersiowej trafiła do szpitala Anna Borowiak

Poszkodowana 56-latka śmigłowcem została przetransportowana do szpitala w Poznaniu KP PSP Grodzisk

We wtorek, 14 maja, na terenie jednej z firm w Grodzisku Wielkopolskim doszło do wypadku. Poszkodowana kobieta została śmigłowcem przetransportowana do szpitala. Jej stan jest poważny.