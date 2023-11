Wysoki mandat i zatrzymanie prawa jazdy. Tak skończyła się zbyt szybka jazda

Pośpiech za kierownicą powoduje realne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, który łamie przepisy, ale również dla innych uczestników ruchu. W piątkowy poranek, 3 listopada, policjanci zatrzymali do kontroli w Jaromierzu kierowcę pojazdu marki mercedes.

- 23-letni mieszkaniec Kaszczoru znajdując się w terenie zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km/h pędził z prędkością 110 km/h. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych. Dodatkowo kierowca na 3 miesiące utracił prawo jazdy - relacjonuje asp. sztab. Wojciech Adamczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Policjanci apelują do kierujących o to, by zawsze dostosowywali prędkość do wskazań wynikających ze znaków drogowych. Istotne są również warunki drogowe oraz utrudnienia wynikające z zimowej aury. Pozwoli to nie tylko na bezpieczniejszą jazdę, ale również na ustrzeżenie się od wysokich mandatów.