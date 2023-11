Stracił panowanie nad pojazdem i dachował. 18-latek został ukarany mandatem

Policjanci zostali wezwani na miejsce około godziny 9:30. Jak ustalili, kierujący peugeotem 18-letni mieszkaniec gminy Wolsztyn na mokrej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i zakończył jazdę dachowaniem na pobliskim polu.

- W efekcie, pojazd kierowany przez nastolatka został uszkodzony, szczęśliwie on sam wyszedł z opresji niemal bez szwanku. Policjanci zbadali go alkotestem ustalając w ten sposób, że był trzeźwy. Młody kierowca, który swe uprawnienia do kierowania zdobył zaledwie kilka miesięcy wcześniej został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych