Zakłócenia w funkcjonowaniu bankomatu w Grodzisku Wielkopolskim

Pojawiły się informacje o zakłóceniach w funkcjonowaniu bankomatu Santander Bank Polska S. A. przy ul. 3 maja w Grodzisku Wielkopolskim. Problem polegał na tym, że bankomat wypłacał kwoty tylko poniżej 300 zł i w banknotach o nominale 10 zł.

Zaczęto zastanawiać się, czy ma to związek z zagrożeniem koronawirusem. Powstały spekulacje, że mieszkańcy w obawie przed ewentualną kwarantanną zabezpieczają się finansowo. Obawiano się, że niedługo może zabraknąć pieniędzy w bankomacie. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Biurem Prasowym Santander Bank Polska S. A.

Nie wprowadzamy w bankomatach ograniczeń dotyczących wypłaty gotówki. Jedynymi barierami są ograniczenia fizyczne- jednorazowo urządzenie może wypłacić 30 banknotów. Okres po 10 każdego miesiąca to czas intensywniejszych wypłat z bankomatów- część osób właśnie wtedy otrzymuje wynagrodzenia. Bankomaty są systematycznie zaopatrywane w gotówkę.- Ewa Krawczyk, menedżer ds. komunikacji z mediami Santander Bank Polska S. A.

Na ten moment nie ma powodów do paniki, jednak przypominamy, że jednym z rozporządzeń WHO było to, aby zacząć używać kart płatniczych, zamiast pieniędzy. Karty to zdecydowanie bardziej higieniczny środek płatniczy i łatwiejszy do zdezynfekowania.