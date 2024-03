Do zdarzenia doszło w piątek, 1 marca. Około godziny 20:40 na Starym Rynku w Grodzisku Wielkopolskim policjanci zauważyli rowerzystę, którego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.

- relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa grodziskiej policji.

W trakcie przeprowadzania czynności z cyklistą, do interweniujących policjantów podbiegł inny mężczyzna.

- 22-latek próbował uniemożliwić funkcjonariuszom interwencję i chciał odciągnąć od nich 19-latka. Wzywany do zaprzestania tych działań, lekceważył polecenia mundurowych. Podczas prowadzonych czynności doszło do naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Mężczyzna podbiegł do jednego z funkcjonariuszy i go uderzył. Gdy został poinformowany, że zostanie zatrzymany, mężczyźni podjęli próbę ucieczki, ale ta szybko została udaremniona