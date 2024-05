Gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną, znany z utworów takich "Czułe słowa," "Niewiara," "Tak już bez Ciebie," "Ona jest taka cudowna," czy "Kocham się w Tobie." Wcześniej na scenie zaprezentował się zespół "Zachody". Widowiskowy pokaz tańca zaprezentowały Cheerleaderki 40 plus "Jak nie my to kto". Na finał pierwszego dnia odbyła się zabawę taneczną, którą poprowadził DJ Kiksuu.