30-latek zatrzymany z narkotykami. Chciał wręczyć policjantom łapówkę

W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim podjęli interwencję wobec kierowcy pojazdu marki mercedes. Czujność mundurowych wzbudził niepewny tor jazdy kierowcy, który mógł wskazywać, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających. Co więcej, auto nie posiadało tylnej tablicy rejestracyjnej.

Kierowca został zatrzymany w Granowie, kilkanaście minut po północy. Okazało się, że pojazd prowadził 30-letni obywatel Mołdawii, który na co dzień mieszka w Toruniu. Jak relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, przeprowadzone badanie trzeźwości wskazało, że mężczyzna był trzeźwy, mimo to pobrano krew do badań laboratoryjnych, aby sprawdzić czy kierował pod wpływem narkotyków.