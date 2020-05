Będzie remont krajówki, choć wszyscy czekają na obwodnicę

O tym, że stan nawierzchni jest zły i najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie kompleksowego remontu, przekonywać nie trzeba. Mówi się na ten temat już od wielu lat. Pojawiło się światełko w tunelu. Trwa ogłoszone przez poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowanie przetargowe. - Remont DK32 w miejscowości Rostarzewo na odcinku ponad 1,5 kilometra będzie polegał na wymianie nawierzchni, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego- informuje Alina Cieślak z biura prasowego GDDKiA w Poznaniu.

Termin składania ofert mija 3 czerwca. Wówczas dowiemy się, jaki będzie koszt realizacji modernizacji. Inwestor nie zdradza bowiem, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na wykonanie zaplanowanych prac. Kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wyłonienie Wykonawcy, który na realizację zadania będzie miał maksymalnie 65 dni od daty podpisana umowy.

To nadzieja szczególnie dla tych mieszkańców naszego regionu, którzy pokonują ten odcinek codziennie- np. dojeżdżając do pracy. Dziś niestety na nawierzchni wydać już upływ czasu. Główne z powodu ciężkich samochodów. Na całej długości trasy są pokaźnej głębokości koleiny i liczne ubytki w asfalcie. Kompleksowa modernizacja rozwiązałaby wszystkie problemy, z którymi borykają się kierowcy.

Ta modernizacja nie rozwiązuje jednak najważniejszego problemu. Mieszkańcy gminy Rakoniewice od lat czekają na budowę obwodnicy, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza miejscowości leżące przy DK 32. Nadzieją miał być rządowy program „100 obwodnic”, ale Rakoniewice nie zostały w nim uwzględnione. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by plany obwodnicy przybliżały się do realizacji.