Biegi na 5 km i 10 km z okazji XV edycji Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” [ZDJĘCIA CZĘŚĆ 1]

W tym roku przypada jubileuszowa, XV edycja Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. Z tej okazji w sobotni poranek odbyły się biegi na 5 i 10 kilometrów. Na starcie stanęło blisko 240 uczestników, którzy mogli zdecydować, jaki dystans chcą pokonać. W gronie biegaczy, którzy podjęli wyzwanie na 5 kilometrów, znalazł się między innymi burmistrz Piotr Hojan, jego zastępca Marcin Brudło oraz starosta Mariusz Zgaiński. W biegu wzięli udział zawodnicy z całej Polski, których do pokonywania kolejnych kilometrów zagrzewali niezastąpieni kibice.

– Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy dopiszą tak jak zawsze i będą tłumnie kibicować na ulicach biegaczom. Zdajemy sobie sprawę, że oni właśnie po to do Grodziska przyjeżdżają. Nie po to, żeby pokonać 21 kilometrów i niecałe 100 metrów, bo to mogą zrobić wszędzie, ale takiej atmosfery jaka jest w Grodzisku nie da się powtórzyć, nie da się jej podrobić. I właśnie dla tej atmosfery mamy zawsze wypełniony limit, a ludzie czekają cały rok, żeby przyjechać do Grodziska. To nas bardzo cieszy, że właśnie tak jesteśmy postrzegani, a Grodzisk wyrobił sobie taką markę. To oczywiście efekt wspólnej pracy organizatorów i mieszkańców, ale również najwspanialszych biegaczy