Psi Sprint, czyli grupa pasjonatów biegania z czworonogami

“Psi Sprint Grodzisk Wielkopolski” to grupa 5 osób biegających z czworonogami. Pomysł na założenie klubu wziął się z pasji do biegania jego członków, którzy postanowili połączyć ją z miłością do zwierząt. Czworonogi kochają aktywność, przez co dają ogrom motywacji swoim właścicielom!

- Pomysł na założenie klubu padł pod koniec września ubiegłego roku. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrzeszyć miłośników biegania ze swoimi psiakami z Grodziska i okolic oraz promować to na naszych social mediach. Tak właśnie powstał “Psi Sprint”

- mówi jeden z członków klubu.

Tempo biegania dostosowywane jest do każdego, więc nawet jeśli ktoś nigdy nie biegał, a ma psiaka w domu i chciałby zacząć, to jest to możliwe. Aby dołączyć do klubu wystarczy mieć tylko aktywnego czworonoga i dużo chęci!