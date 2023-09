Warta Międzychód silniejsza od Naszej Dyskobolii

Przełamanie przyszło około 50 minuty, a przewagę biało-zielonych potwierdził trafieniem na 1:1 Krystian Anioła. Jak się później okazało, było to ostatnie trafienie tego dnia dla gospodarzy. Goście natomiast około 75 minuty wyszli na prowadzenie. Bardzo mocnym uderzeniem zawodnik Warty Międzychód pokonał bramkarza Dyskobolii, który był bez szans na skuteczną interwencję.

W dalszej fazie spotkania gra toczyła się w środkowej części boiska, bez klarownych sytuacji bramkowych dla obu drużyn, aż do 20 minuty. Zawodnik gospodarzy chcąc uspokoić grę podał do bramkarza, ale podanie okazało się zbyt lekkie. Piłkę zdążył dogonić zawodnik Warty, który w sytuacji sam na sam zdobył bramkę na 1:0. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa spotkania.

Wynik 1:2 utrzymał się już do końca spotkania. Po 5. kolejce grodziszczanie zajmują 7. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 7 punktów. W następnej kolejce Dyskobolia uda się do Kobylnicy na mecz z Piastem, który bardzo dobrze rozpoczął sezon zdobywając już 11 punktów, co daje 4. miejsce w lidze. Mecz odbędzie się w sobotę, 16 września, o godzinie 14:00.