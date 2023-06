Biegi na 5 km i 10 km z okazji XV edycji Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” [ZDJĘCIA CZĘŚĆ 2]

Biegi na 5 km i 10 km z okazji XV edycji Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

To nie koniec sportowych emocji. Przed nami jeszcze Mini Półmaraton "Słowaka" oraz bieg wolontariuszy, które odbędą się w sobotę, 10 czerwca.

Jutro z kolei kultowy już Półmaraton „Słowaka”, na który biegacze czekają z niecierpliwością. Zapowiada się gorąca atmosfera, a na liście startowej jest nieco ponad 3500 osób! Punktualnie o godzinie 8:30 rozpocznie się wymarsz biegaczy w towarzystwie Grodziskiej Orkiestry Dętej sprzed Grodziskiej Hali Sportowej na miejsce startu. Czy to będzie kolejny niezapomniany Półmaraton Słowaka? Co do tego nikt nie ma wątpliwości.