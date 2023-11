Na początku maja sieć obiegło bulwersujące nagranie z centrum Grodziska Wielkopolskiego. Do filmu dołączono również podpis, z którego wynikało, że mężczyzna od dawna miał źle traktować swojego psa, choć - jak można było przeczytać - policja miała interweniować w tej sprawie wielokrotnie. Film został z sieci usunięty, a jego autor wyjaśniał wówczas w rozmowie z nami, że obawiał się, że dojdzie do samosądu.

Właściciel psa usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Sprawa poruszyła nie tylko mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego. Losem psa, który stał się ofiarą agresji ze strony swojego właściciela, zainteresowała się Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane.

- Film jest bardzo drastyczny. To nie jest klepnięcie czy popchniecie zwierzęcia, a katowanie. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że sytuację widziały dzieci korzystające z pobliskiego placu zabaw. (...) Nie może być tak, że małe dzieci widzą tak brutalne zachowania wobec zwierząt. Wiemy już, że nie była to jednorazowa sytuacja. Trafiły do nas kolejne dwa filmy, które potwierdzają, że zwierzęta były bardzo źle traktowane