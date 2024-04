Przewoził 129 kilogramów narkotyków o wartości 5 milionów złotych. Wpadł w Ptaszkowie

Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w środę, 27 marca, podczas kontroli drogowej przeprowadzonej w miejscowości Ptaszkowo zatrzymali kierowcę dostawczego busa. Czujność policjantów wzbudził uszkodzony w pojeździe zderzak, który zagrażał bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu.

- Wydawać się mogło, że będzie to zwykła kontrola. Policjanci zabrali dowód rejestracyjny samochodu i pouczyli kierowcę. Jednak mimo tego 31-letni kierowca był bardzo zdenerwowany obecnością policjantów. Funkcjonariusze poprosili go o otworzenie części ładunkowej, która według jego słów miała być pusta. Okazało się, że jest wypełniona workami. Po ich otwarciu, oczom policjantów ukazały się mniejsze worki z zielonym suszem. Badanie wykazało, że jest to marihuana –129 kilogramów o czarnorynkowej wartości 5 milionów złotych