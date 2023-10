Budowa Pasażu Grodziskiego dobiega końca. Otwarcie zbliża się wielkimi krokami

O planach powstania obiektu po raz pierwszy informowaliśmy w grudniu 2020 roku. Przez kilkanaście miesięcy trwały ustalenia i prace, dzięki którym inwestor uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Prace ruszyły pełną parą w styczniu tego roku. Za budowę i komercjalizację obiektu odpowiada firma Refield.

Pasaż Grodziski, zgodnie z zapowiedzią inwestora, będzie miał ok. 6,5 tys. mkw., co czyni go największym tego typu obiektem w mieście. Dla odwiedzających przygotowany zostanie 170 miejsc parkingowych. Na terenie parku planowana jest również stacja ładowania pojazdów elektrycznych.