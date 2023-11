Budowa Pasażu Grodziskiego dobiegła końca. Otwarcie już 8 listopada!

Budowa parku handlowego w Grodzisku Wielkopolskim prowadzona przez firmę Refield dobiegła końca.

- Po niecałych 10 miesiącach prac budowlanych, Pasaż Grodziski uzyskał pozwolenie na użytkownie i najemcy otworzą swoje sklepy dla klientów już 8 listopada – zapowiada Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu firmy Refield Sp. z o.o.

Pasaż Grodziski, zgodnie z zapowiedzią inwestora, będzie miał ok. 6,5 tys. mkw., co czyni go największym tego typu obiektem w mieście. Dla odwiedzających przygotowany zostanie 170 miejsc parkingowych.

Wśród najemców znalazły zupełnie nowe marki w mieście, a także niektóre wcześniej obecne. W Pasażu Grodziskim swój pierwszy sklep w regionie otworzy sieć ALDI jako operator spożywczy, a oprócz niej w parku handlowym klienci będą mogli zrobić zakupy w sklepach takich marek jak: SINSAY, Drogeria DM, polska sieć obuwnicza CCC, sklep sportowy Martes Sport, dyskont wielobranżowy KiK, butikowy multibrandowy sklep KAES, Big Star, dyskont wielobranżowy DEALZ i elektromarket Media Expert.