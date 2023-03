Trwa budowa Pasażu Grodziskiego. Inwestor zdradza, jakie marki tam znajdziemy!

O planach powstania obiektu po raz pierwszy informowaliśmy dwa lata temu. Przez cały ten czas trwały ustalenia i prace, dzięki którym inwestor uzyskał już prawomocne pozwolenie na budowę. Prace ruszyły pełną parą w styczniu tego roku.

Obiekt jest już w 100 procentach skomercjalizowany, a jego otwarcie planowane jest na listopad 2023 roku. Inwestor zapowiada, że Pasaż Grodziski będzie miał ok. 6,5 tys. mkw., co czyni go największym tego typu obiektem w mieście. Wśród 10 najemców pojawią się marki, które dopiero zadebiutują w Grodzisku Wielkopolskim.